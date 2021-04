Spelers van Valencia stappen van het veld na mogelijk racisme, maar keren terug zonder Diakhaby

De wedstrijd was een halfuur oud, toen een vrije trap in het strafschopgebied van Valencia werd geslingerd. Daar kreeg Diakhaby het aan de stok met de 31-jarige Spanjaard Juan Cala, de maker van de openingstreffer namens Cádiz. Daarbij zou Cala, ook een centrale verdediger, zijn tegenstander racistisch hebben bejegend. Diakhaby was woedend en liet het er niet bij zitten. Terwijl het spel verder ging, ging hij Cala achterna. De twee maakten rond de middellijn ruzie met elkaar, voordat het spel werd stilgelegd door de arbitrage. Toen de medespelers van Diakhaby door hadden wat er gaande was, stapten zij samen met de verdediger van het veld af. Gabriel Paulista, de Braziliaanse verdedigingspartner van Diakhaby, nam daarin het voortouw. Volgens vele Spaanse media zou er ‘Negro de mierda’ zijn geroepen richting Diakhaby, waarna de Fransman in woede ontstak.

De wedstrijd lag daarna ongeveer een kwartier stil, maar de spelers van beide teams keerden daarna weer terug op het veld. Diakhaby bleef in de kleedkamer achter. Cala keerde wel ‘gewoon’ terug op het veld en deed nog een kwartier mee, maar werd in de rust alsnog gewisseld.



Diakhaby had zijn teamgenoten tijdens de onderbreking in de kleedkamer verzocht de wedstrijd zonder hem te hervatten, zo liet de club weten. ,,We staan allemaal achter je. Nee tegen racisme", schrijft Valencia op het eigen Twitteraccount. Op het account van Cádiz wordt helemaal niet gesproken over het incident, behalve dan dat Hugo Guillamón na een halfuur in het veld komt voor Diakhaby.