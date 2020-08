Spezia voor het eerst in Serie A

Spezia verloor weliswaar op eigen veld met 0-1 van Frosinone, maar had de eerste wedstrijd met dezelfde cijfers gewonnen. Doordat Spezia in de reguliere competitie in de Serie B hoger was geëindigd dan Frosinone, kan de club zich gaan opmaken voor het eerste seizoen op het hoogste niveau in Italië. Met Spezia zijn ook Benevento en Crotone naar de Serie A gestegen.