Spitse schittert in kampioensduel in Noorwegen voor vertrek naar Ajax

Spitse besloot terug te keren naar Nederland omdat haar vrouw en twee kinderen niet bij haar in Noorwegen, maar in Nederland wonen. De afgelopen maanden waren dus vaak eenzaam voor Spitse, maar met het kampioenschap in de Toppserien waren de opofferingen het wel waard. In de 4-0 overwinning op Arna-Bjørnar Fotball was Spitse vanmiddag goed voor twee goals en een assist. Door de zege van koploper Vålerenga konden achtervolgers Rosenborg BK en Avaldsnes op de slotdag van de Noorse competitie niet meer profiteren.



Eerder won de 30-jarige middenvelder met LSK Kvinner, waar ze van 2014 tot 2017 speelde, al drie keer de dubbel in Noorwegen. Datzelfde LSK Kvinner is volgende zondag in het Ullevaal Stadion in Oslo de tegenstander in de Noorse bekerfinale. Dan kan de recordinternational van de Oranje Leeuwinnen dus nog een prijs aan haar inmiddels indrukwekkende erelijst toevoegen.



Spitse scoorde al 41 keer in 182 interlands voor Oranje, waarmee ze nog zeker mee wil doen aan de Olympische Spelen van komende zomer en het EK van 2022 in Engeland.