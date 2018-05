Sporting grijpt ondanks goal Dost naast Champions League-ticket

Recordkampioen Benfica (36 landstitels) werd de afgelopen vier seizoenen kampioen van Portugal, maar moest de titel dit seizoen aan FC Porto laten. Benfica eindigt na een teleurstellend seizoen echter wel als tweede, waardoor het zich nog wel plaatst voor de voorronde van de Champions League.



De Braziliaanse Jonas spits maakte in de 52ste minuut de enige treffer in de thuiswedstrijd tegen Moreirense. Het was voor Jonas alweer zijn 35ste treffer van dit seizoen in de Portugese competitie, waarmee hij het aantal van Bas Dost van vorig seizoen (34 treffers) net overtreft. Dost eindigt dit seizoen op 27 doelpunten. Hij maakte vanavond de 1-1 in het uitduel bij Marítimo Funchal, waar Sporting uiteindelijk in de blessuretijd nog met 2-1 onderuit ging. Sporting had bij een overwinning net zoveel punten gehad als Benfica, maar had vanwege een beter onderling resultaat (0-0 thuis, 1-1 uit) wel het Champions League-ticket gegrepen.