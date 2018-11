Spurs boekt uitzege in aanloop naar duel met PSV

Erik Lamela opende in de 27ste minuut de score na een combinatie met Son Heung-min, die al vroeg was ingevallen voor de geblesseerd geraakte Mousa Dembélé. Lucas Moura kopte kort daarna op aangeven van Kieran Trippier de 0-2 binnen. Spits Harry Kane maakte na een uur de derde voor de Spurs, die in de slotfase nog in de problemen kwamen door twee overtredingen van de debuterende verdediger Juan Foyth. De Wolves kwamen terug tot 2-3 dankzij benutte strafschoppen van Rúben Neves en Raúl Jiménez, maar daar bleef het bij.



Tottenham Hotspur ontvangt PSV dinsdag op Wembley. Het eerste duel, twee weken geleden in Eindhoven, eindigde in 2-2.