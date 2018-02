Spurs door in FA Cup ondanks twee afgekeurde goals

AC Milan houdt Lazio na strafschopen uit bekerfinale

0:38 AC Milan is in Rome bij Lazio doorgedrongen tot de finale van de nationale bekerstrijd van Italië. De club bleek na een lange tijd van voetbal zonder doelpunten beter in het nemen van de strafschoppen. Alessio Romagnoli schoot, als nummer zeven in de rij, de beslissende penalty raak: 5-4.