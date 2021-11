Spurs-fans reizen 31 uur voor duel met Burnley om dan te ontdekken dat het niet doorgaat

,,Wat we allemaal niet over hebben voor de club waar we van houden", vertelde hij zaterdag nog. Een Spurs-fan besloot vanuit Dallas via Londen naar Burnley te reizen om Tottenham Hotspur aan het werk te zien. Na een 31 uur durende reis, met de nodige ontberingen, bleek het Premier League-duel afgelast vanwege hevige sneeuwval.

,,Vanwege zorgen over het veld en de omliggende gebieden kan de wedstrijd niet op een veilige manier worden gespeeld”, aldus Burnley in een korte verklaring. Het veld van Turf Moor was helemaal ondergesneeuwd.

Burnley staat op de achttiende plaats in de Premier League, net onder de degradatiestreep. Tottenham Hotspur, de club van Oranje-international Steven Bergwijn, neemt de zevende plaats in. De oud-PSV’er zou op de bank beginnen. Manager Antonio Conte had zijn opstelling al bekendgemaakt toen het duel werd afgelast.

De Spurs-fan die samen met een vrouw helemaal vanuit Amerika overkwam, hield iedereen via Twitter op de hoogte van zijn reis. Slapen was er onderweg niet van gekomen, maar dat gaf niet, want hij had er zoveel zin in. Het treinverkeer tussen Londen en Burnley had de reis, door de sneeuwval in Engeland, al bemoeilijkt en het was flink koud geweest.

,,4000 kilometer zijn we onderweg geweest en dan blijkt Burnley geen veld te kunnen onderhouden", reageert de fan in eerste instantie op de afgelasting. Even later laat hij weten dat ze met goede vrienden in de kroeg staan en zich toch nog weten te vermaken.

Via sociale media krijgt het duo ondertussen meerdere kaartjes aangeboden voor de komende wedstrijden van Tottenham Hotspur. Of ze daar op in gaan, is nog niet bekend.

Ook is nog onbekend wanneer Burnley - Spurs wordt ingehaald. De ploeg van Conte begint aan een drukke maand december, met negen wedstrijden op het programma.