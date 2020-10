Spurs vernedert ManUnited: grootste Premier League-nederlaag ooit

Premier LeagueManchester United is op het eigen Old Trafford keihard onderuit gegaan tegen Tottenham Hotspur. The Red Devils gingen met liefst 1-6 onderuit: een evenaring van de grootste Premier League-nederlaag ooit voor de Engelse recordkampioen, die al sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson in 2013 van crisis naar crisis gaat.

De wedstrijd tussen Manchester United (waar Donny van de Beek op de bank startte) en Tottenham Hotspur (waar Steven Bergwijn niet bij de selectie zat vanwege de twee wedstrijden die hij eerder deze week al speelde) begon nog goed voor de thuisploeg. Al binnen twee minuten kregen The Red Devils een penalty na een overtreding op Anthony Martial. Bruno Fernandes benutte die strafschop en bracht United op een 1-0 voorsprong.

Lang kon de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer daar niet van genieten. Ongelooflijk gepruts in de United-defensie, Harry Maguire probeerde tevergeefs de bal terug te koppen op David de Gea, werd afgestraft door Tanguy Ndombele in de vierde minuut.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Drie minuten later profiteerde Heung-Min Son wederom van een slapende Maguire. De captain gaf een vrije trap weg en vergat vervolgens om de bal af te schermen, waardoor Harry Kane de bal snel aan Son meegaf. De Zuid-Koreaan kon zo gemakkelijk de 1-2 maken.



Een dubieuze beslissing van de arbiter zorgde er na 28 minuten voor dat United ook niet bepaald in het zadel werd geholpen. Erik Lamela gaf Martial een tikje met de elleboog, waarna Martial een tik teruggaf. Enkel dat laatste tikje werd met rood bestraft, waardoor United met een man minder de 1-2 achterstand moest proberen goed te maken. Het was de vroegste rode kaart ooit voor Manchester United in de Premier League.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Bij rust was al duidelijk dat dit totaal niet zou lukken. Kane maakt er twee minuten na de rode kaart van Martial 1-3 van, waarna Son nog voor rust ook de 1-4 door de benen van De Gea frommelde. Daarmee kreeg United voor het eerst in 1079 Premier League-wedstrijden vier goals tegen in een eerste helft. En met een 1-4 ruststand was het vooral de vraag: zou Manchester United de grootste nederlaag ooit in de Premier League te verwerken krijgen? Tot zondag was de grootste nederlaag van United tegen Manchester City: 1-6.

Toen Serge Aurier zes minuten na rust meteen de 1-5 maakte, kwam die grootste nederlaag met rasse schreden dichterbij. In de 79ste minuut, toen inmiddels ook Van de Beek was ingevallen, werd die een feit. Paul Pogba maakte een sliding in het strafschopgebied en werd bestraft met een strafschop tegen. Een strafschop die door Kane werd benut: 1-6.

Die tussenstand zorgde er bij Luke Shaw voor dat de stoppen doorsloegen. De vleugelverdediger zette een keiharde tackle in op Lucas Moura, zonder enkele intentie om de bal te spelen, maar wonderbaarlijk genoeg werd hij bestraft met een gele kaart. Een keuze van de scheidsrechter die bijna net zo gênant was als de nederlaag voor Manchester United. Want net als in 2011 tegen Manchester City werd het 1-6 op Old Trafford: nooit verloor United met grotere cijfers in de Premier League.

Volledig scherm Scott McTominay, Harry Maguire en Fred treuren. © BSR Agency

Volledig scherm © EPA