Spurs voorkomt met invaller Janssen blamage

Bij Spurs viel Vincent Janssen na tachtig minuten in. Hij verving Lucas Moura. Voor de oud-spits van AZ was het zijn eerste optreden in de Premier League sinds 20 augustus 2017. Hij werd vervolgens voor een seizoen verhuurd aan Fenerbahçe en mede door een voetblessure kwam hij nog niet tot speelminuten dit seizoen. Het stug spelende Brighton hield het, zonder de geblesseerde Davy Pröpper maar met Jürgen Locadia, lang vol tegen Tottenham. Janssen kwam in het veld voor Lucas Moura en zag 9 minuten later hoe oud-Ajacied Eriksen met een mooi schot vanaf twintig meter de wedstrijd besliste.

Tottenham, dat in de halve finale van de Champions League tegen Ajax speelt, staat derde. De eerste vier in Engeland spelen volgend seizoen Champions League. Brighton moet Cardiff City onder zich houden in de strijd om lijfsbehoud. Het verschil is drie punten met nog drie wedstrijden te spelen.



Southampton en Watford speelden dinsdag met 1-1 gelijk. De openingstreffer van Shane Long viel na 7,69 seconden en gaat de boeken in als de snelste treffer in de Premier League ooit.