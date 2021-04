Stampvolle week op Europese velden: dit zijn de duels om in de gaten te houden

Engeland

In Duitsland lijkt er bovenin niets te veranderen. Bayern Munchen gaat wederom ruim aan kop en zal zijn voorsprong willen uitbreiden dinsdag tegen Bayer Leverkusen. Interessanter die dag is de wedstrijd tussen Arminia Bielefeld en Schalke 04. Schalke kent een dramatisch seizoen en staat met 13 punten uit 29 wedstrijden kansloos onderaan. Als Die Königsblauen morgen verliezen, dan is na bijna 30 jaar onafgebroken in de Bundesliga gespeeld te hebben degradatie een feit. Aartsrivaal Dortmund heeft problemen van een hele andere orde. Dortmund staat vijfde, maar wil per se een plek stijgen om CL-voetbal te spelen volgend seizoen. Dan moet de ploeg van superspits Erling Haaland wel vier punten goedmaken op Eintracht Frankfurt. Daar heeft het nog maar vijf wedstrijden de tijd voor. Dortmund begint woensdag thuis tegen Union Berlin aan deze missie.

In Italië doen de twee Milanese clubs oude tijden herleven. Juventus werd de afgelopen negen keer landskampioen. De Turijnse club staat nu echter vierde en lijkt kansloos voor het kampioenschap. De Oude dame moet zich eerder zorgen maken of het volgend jaar wel Champions League speelt. Napoli hijgt namelijk in de nek van de regerend landskampioen. Internazionale gaat ruim aan kop, met aartsrivaal AC Milan op plek twee. Alle drie de clubs komen woensdagavond in actie. Een dag later staan er twee hele interessante subtoppers op het programma. AS Roma speelt thuis tegen Atalanta en Napoli ontvangt Lazio Roma. Al deze clubs zijn nog in de race voor een plek die recht geeft op Champions League voetbal.