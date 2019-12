Standard haalt woede op de hals na nietsontziende charges en reactie Preud’homme

Daar waar Mpoku zich al excuseerde via sociale media, nam coach Michel Preud'homme het na afloop op voor zijn twee zondaars. ,,Zij zijn gefrustreerd omdat ze, telkens als ze willen omschakelen, worden neergehaald. Pas na tien keer wordt dat bestraft met geel. Als zij dan ietwat onhandig in duel gaan, krijgen ze rood. Hun frustratie komt door het feit dat hun acties telkens foutief worden afgestopt. Als je in Europa zo twee of drie fouten maakt, krijg je geel.”



Dat Standard in de blessuretijd met negen man alsnog de gelijkmaker produceerde, was na afloop niet het meest besproken onderwerp. De charges en daaropvolgende reactie van Preud’homme, die in het duel al zijn vierde gele kaart pakte na een obsceen gebaar, leidde tot onbegrip en woede in België. Volgens oud-doelman en analist Geert de Vlieger wilde Carcela bewust iemands been breken. Hij oordeelt dan ook hard: ‘schandalig’. Journalist Bart Raes zei bij Play Sports wond zich vooral op over de woorden Preud‘homme. ,,Begrijp ik dit nou goed?”. Ook op sociale media spreken Belgische voetbalfans hun afschuw uit over het optreden van Standard.