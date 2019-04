Standard Luik - Anderlecht gestaakt na vuurwerk op het veld

Degradatie­zor­gen Schalke houden aan na late remise bij Nürnberg

22:27 De degradatiezorgen van Schalke houden aan. De ploeg van Huub Stevens kwam vanavond bij laagvlieger Nürnberg niet verder dan 1-1. Beide goals vielen in de slotfase, nadat Nürnberg via Hanno Behrens nog een strafschop had gemist.