Standard Luik boekt overwinning bij start play-offs

Neymar binnen drie weken terug bij Paris St. Germain

19:59 Coach Unai Emery van Paris Saint-Germain verwacht zijn geblesseerde vedette Neymar over twee tot drie weken terug in Parijs. De 26-jarige aanvaller herstelt momenteel in Brazilië van een gebroken middenvoetsbeentje. Neymar raakte eind februari geblesseerd tijdens de competitiewedstrijd tegen Olympique Marseille en moest een operatie ondergaan.