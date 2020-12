Standard Luik ontslaat trainer Montanier na vierde nederlaag op rij

Coronavi­rus overvalt Engels vrouwen­voet­bal

23 december De laatste testronde op het coronavirus in het Engelse profvoetbal bij de vrouwen heeft een recordaantal van 32 besmettingen opgeleverd. Dat meldde de Britse voetbalbond, die tussen 14 en 20 december in totaal 864 tests liet afnemen in de Super League en de Championship, de twee hoogste divisies.