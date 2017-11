Standard wipt Anderlecht uit Belgische beker

In Brussel werd het 1-0 voor de gasten uit Luik in een duel dat werd ontsierd door incidenten. Door de vele opstootjes en wangedrag van met name Anderlecht-fans was er flink wat extra tijd nodig. Ook daarin slaagde de thuisploeg er niet in de vroeg opgelopen schade te herstellen.

Carlinhos zette Standard al in de achttiende minuut op een 1-0-voorsprong. De Braziliaanse middenvelder had de aanval zelf opgezet, waarbij Uche Agbo de pass gaf op Orlando Sa, die de paal raakte. Carlinhos schoot in de rebound raak. Na ruim een half uur had Edmilson de voorsprong moeten verdubbelen. Nadat Sa onderuit was gehaald door Adrien Trebel slaagde hij er niet in de toegekende strafschop te benutten. Na rust lag het duel enige tijd stil omdat fans van Anderlecht zich misdroegen. Standard-trainer Sa Pinto werd nog naar de tribune gestuurd nadat hij om onduidelijke redenen tegen de grond was gegaan.