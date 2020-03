Stanley Menzo keert terug naar China: ‘Benieuwd wat ik aantref’

Interview Luuk de Jong: Zo loop je door bruisend Sevilla, zo zit je in een lockdown, heel gek

10:00 Het corona-virus heeft ook het voetbal in zijn greep. Vrijwel overal in Europa ligt de bal stil. En wachten Nederlandse spelers en trainers in spanning af wat er komen gaat. Onze rondgang vervolgen we vandaag in Spanje bij Luuk de Jong (29), spits van Sevilla