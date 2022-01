Stanley Menzo: ‘Voor mij was het een droom om ooit bondscoach te worden van Suriname’

Had u ooit gedacht om bondscoach van Suriname te worden?

,,Het was er in elk geval nog nooit van gekomen. Terwijl ik best al weleens in gesprek ben geweest met de Surinaamse voetbalbond over de functie. Op het moment dat je het verwacht, gebeurt het niet en als je er niet op rekent, bellen ze. Dit zal dan wel het moment zijn voor mij.”