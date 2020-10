Start van WK-kwalificatie in gevaar voor Neymar

Penaltyko­ning Panenka vanwege corona in ernstige toestand opgenomen

7 oktober Antonin Panenka, wiens klassieke penalty in de EK-finale van 1976 tegen Duitsland is gekopieerd door vele voetballers, ligt op de intensive care in een Tsjechisch ziekenhuis. Zijn toestand is ernstig. Bij Panenka (71) is eerder het coronavirus geconstateerd. Dat heeft zijn vroegere club Bohemians 1905 bekendgemaakt.