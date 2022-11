Stefano Pioli kiest bij AC Milan de aanval voor beslissend duel met Salzburg

Met samenvatting Fenomenale David de Gea redt Manchester United: Ten Hag en co houden aanslui­ting met top Premier League

Manchester United is de top vijf van de Premier League binnengedrongen. De ploeg van Erik ten Hag boekte een 1-0 overwinning op West Ham United en passeerde daardoor Chelsea op de ranglijst. Manchester United houdt zodoende de Champions League-plekken in het vizier. De Spaanse doelman David de Gea hield zijn ploeg met een fenomenale ingreep in de slotfase op de been.

