Sterling krijgt na boycot sociale media weer met racisme te maken

Samenvatting Stefan de Vrij pakt met Inter titel in Serie A na misstap Atalanta

2 mei Internazionale is voor de eerste keer in elf jaar kampioen geworden van Italië. De ploeg van Stefan de Vrij is niet meer te achterhalen na de misstap van Atalanta bij Sassuolo (1-1). Inter volgt Juventus op, dat de afgelopen negen jaar de titel pakte.