Sterling laat City ontsnappen aan puntenverlies, wereldgoal Rooney

Kevin De Bruyne schoot City op voorsprong, maar Oriol Romeu maakte in de slotfase gelijk voor de ploeg waar Virgil van Dijk en Wesley Hoedt het centrum van de defensie vormden. Diep in blessuretijd zorgde Sterling voor opluchting bij Manchester City, dat in de competitie alleen op 21 augustus gelijk speelde, tegen Everton (1-1). De overige dertien competitiewedstrijden gingen gewonnen. Sterling maakte eerder dit seizoen in de 97e minuut ook al het winnende doelpunt tegen Bournemouth (2-1)