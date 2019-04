Sterling: Van het veld lopen uit protest tegen racisme is slecht idee

In de aanloop naar de CL-kraker van vanavond in Londen tegen Tottenham Hotspur zei Sterling dat meer spelers zich moeten inzetten om racisme in woord uit de stadions te bannen. Hij wil niet dat spelers uit protest van het veld lopen. Sterling kreeg veel bijval na zijn tweets en reactie, nadat hij een ploeggenoten van de Engelse nationale ploeg twee weken geleden tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd in Montenegro racistisch werden bejegend.

Sterling: Sommige mensen praten er liever niet over, maar ik ben iemand die er juist over wil praten zodra ik voel dat het niet goed voelt. Hoe meer mensen én spelers zich uitspreken, des te beter. Veel beter in elk geval dat van het veld stappen. Dat vind ik niet goed. Blijven staan en de wedstrijd winnen, dat doet de fans die je onheus bejegenen veel méér pijn. Dat is pas een fijn gevoel.”



Namens Spurs schoof Heung-min Son achter de tafel. Ook de Zuid-Koreaan zei - ook in Engeland - te maken te hebben gehad met racisme. ,,Maar ik schenk er geen aandacht aan. Ik denk dat dat de beste reactie is die je kunt geven.”