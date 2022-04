Steven Bergwijn scoort ook voor Tottenham in ruime zege op Newcastle

Steven Bergwijn heeft de smaak te pakken. Na zijn drie doelpunten van vorige week bij het Nederlands elftal, was het zondag ook raak in dienst van zijn club Tottenham Hotspur. Als invaller tekende Bergwijn voor het slotakkoord tegen Newcastle United: 5-1.

Newcastle kwam na 39 minuten spelen via een vrije trap van Fabian Schär op voorsprong, maar nog voor rust zorgde Ben Davies voor de gelijkmaker. Na rust liep Spurs via Matt Doherty, Son Heung-Min en Emerson Royal razendsnel uit naar 4-1. Zeven minuten voor tijd zorgde de net ingevallen Bergwijn na een pass van Lucas Moura voor de eindstand. Even later schoot de oud-PSV’er uit een moeilijke hoek rakelings over het doel van Newcastle.

Tottenham is momenteel de nummer zes in de Premier League en aast op een plek bij de eerste vier, die recht geeft op een ticket voor de Champions League. Newcastle staat vijftiende en lijkt zich niet direct druk meer te hoeven maken over degradatie.

Oranje

Bergwijn keerde deze week met het nodige zelfvertrouwen terug in Londen na de interlandperiode met Oranje. Hoewel de aanvaller het bij de Spurs vooral moet doen met korte invalbeurten, gaf bondscoach Louis van Gaal hem vorige week een basisplaats in de oefeninterland tegen Denemarken. Bergwijn betaalde dat vertrouwen terug met twee doelpunten (4-2) en was dinsdag als invaller ook trefzeker tegen Duitsland (1-1).