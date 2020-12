Stevens maakt bij hekkensluiter Schalke 04 plaats voor ervaren Gross

Gross is een 66-jarige Zwitser, die sinds 1988 actief is als trainer. Hij had onder meer Grasshopper, Tottenham Hotspur, FC Basel, VfB Stuttgart, BSC Young Boys, Al-Ahli en Zamalek onder zijn hoede. Gross tekent een contract tot het einde van dit seizoen bij Schalke. De club uit Gelsenkirchen staat onderaan in de Bundesliga met vier punten na dertien duels. De laatste competitiezege van Schalke dateert van 15 januari, toen Borussia Mönchengladbach met 2-0 werd verslagen. Vorig seizoen eindigde Schalke nog op de twaalfde plaats, nu is er een klein wonder nodig om degradatie te voorkomen.