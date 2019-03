Stevens na nederlaag Schalke: ‘De jongens hebben alles gegeven’

AS Roma verliest tweede duel onder Ranieri

20:43 AS Roma heeft zijn tweede wedstrijd onder coach Claudio Ranieri verloren. SPAL was in Ferrara 2-1 te sterk voor de Romeinen, die maandag de rentree op de bank van Ranieri vierden met een zege op Empoli (2-1). Roma blijft vijfde op drie punten van Internazionale, dat morgen de derby speelt tegen AC MIlan. SPAL heeft door de zege afstand genomen van de degradatieplekken.