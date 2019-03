Stevens naar tribune gestuurd in oefenduel: ‘Belachelijk!’

Gnabry walgt van racisme richting ploegge­noot Sané

15:18 De Duitse international Serge Gnabry is verbijsterd over de racistische beledigingen die zijn mede-international Leroy Sané in de oefeninterland tegen Servië in Wolfsburg (1-1) over zich heen kreeg. Op sociale netwerken circuleert een filmpje, geplaatst door de Duitse journalist André Voigt, waarop te horen is dat hij door Duitse ‘fans’ op racistische wijze wordt uitgejouwd.