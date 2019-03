Stevens tot einde seizoen bij Schalke 04: ‘Moeilijk om nee te zeggen’

Stevens begint aan zijn derde periode als trainer van Schalke. In zijn eerste periode, tussen 1996 en 2002, leidde hij de club naar de winst van de UEFA Cup in 1997 en naar twee Duitse bekers. Büskens en Asamoah zaten toen in zijn ploeg. De fans van Schalke kozen Stevens tot trainer van de eeuw. De Limburger ging in 2011 weer aan de slag in Gelsenkirchen, maar een jaar later werd hij ontslagen. Sinds vorig jaar zit Stevens in de raad van toezicht van de Duitse topclub.



De oud-international moest in 2016 vanwege hartklachten zijn werk bij Hoffenheim neerleggen. ,,Het gaat nu goed met me. En hopelijk gaat het over drie maanden nog steeds goed met me’', zei Stevens. ,,We moeten nu als één familie optrekken.’’