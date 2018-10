Stop de persen! Barcelona gaat voor Ajax-pareltjes!!!

Door Edwin Winkels



De clubcompetities lagen even stil in verband met interlandvoetbal. Dan is er weinig te berichten over FC Barcelona, de club die elke dag op de voorpagina móet van de twee lokale sportkranten om in de kiosk de aandacht te trekken. En daarin willen El Mundo Deportivo (EMD) en Sport, verbeten concurrenten, elkaar voortdurend aftroeven. Met nieuws. Primeurs. Onthullingen.



Het begon, een jaar geleden al, met Matthijs de Ligt. Een media-offensief dat in het voorjaar toenam. Maar in de zomer werd hij van de covers verdreven door Frenkie de Jong, die nieuwe parel uit Nederland. En afgelopen week was het toch vooral weer De Ligt, nu Barça ineens twee geblesseerde centrale verdedigers heeft, Thomas Vermaelen en Samuel Umtiti.