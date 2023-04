Straf Romelu Lukaku om ‘provocerend juichen’ na racisme ingetrokken, Juventus deelt stadionverboden uit

Reportage Welcome to Wrexham: ‘Dankzij Ryan Reynolds en Rob McElhenney zijn we een wereldmerk geworden’

Wrexham AFC, eigendom van Hollywood-acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney, keert na vijftien jaar terug naar de Engelse Football League. Na de 3-1 zege op Boreham Wood FC is het kampioenschap in de National League (vijfde niveau van Engeland) een feit. ,,Het leven hier is een stuk beter nu.”