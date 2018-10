Streppel in gesprek met Cypriotisch Anorthosis Famagusta

Streppel vertrok afgelopen zomer na twee jaar bij sc Heerenveen. Eerder werkte de oud-profvoetballer bij Helmond Sport en Willem II.



In de zoektocht naar een nieuwe trainer kwam het bestuur van Anorthosis Famagusta in eerste instantie uit bij Igor Biscan. De Kroaat had al een contract getekend, maar wilde door problemen binnen zijn familie pas later beginnen op Cyprus. De club kon daar niet op wachten en besloot verder te kijken. Streppel kwam zo in beeld. Anorthosis Famagusta hoopt de onderhandelingen met de Gelderlander op korte termijn af te ronden.

Bij de Cypriotische club spelen onder anderen Danijel Pranjic en Sekou Cissé, die een verleden hebben in de eredivisie.