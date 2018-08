Strootman in de Ligue 1, allang geen ondergewaardeerde competitie meer

Na vijf seizoenen in de Serie A gaat Kevin Strootman voor Olympique Marseille in de Ligue 1 spelen, een competitie die de laatste jaren uit de schaduw schoot en een fors aantal sterren herbergt. Veel landgenoten komt de 28-jarige middenvelder niet tegen.

De Nederlanders

Veel landgenoten treft Strootman niet aan in Frankrijk. Zijn transfer brengt het totaal op drie. Memphis Depay en Kenny Tete komen voor Olympique Lyon uit. Maar waar de één, Memphis, op volle toeren draait bij Lyon, is een vertrek van de ander, Tete, niet uitgesloten. De concurrentie op de rechtsbackpositie is voor de oud-Ajacied fiks. Het afgelopen weekeinde zat hij zelfs op de tribune.

De competitie

Jarenlang hield het niveau in de Ligue 1 niet over. Olympique Lyon werd traditiegetrouw landskampioen, maar kon internationaal gezien nooit echt om de prijzen meestrijden. Daarna ontstond er een machtsvacuüm totdat Paris Saint-Germain de beschikking kreeg over vele Qatarese miljoenen en de macht overnam. Een bonte verzameling sterren speelt inmiddels in Parijs, van de schaduw van weleer is geen sprake meer. De aantrekkingskracht straalt op heel de competitie af. Franse topspelers hoeven niet meer per se naar de Primera Division, Premier League of Bundesliga. Champions League-succes voor PSG bleef tot ergernis van de eigenaren nog uit, maar is in de nabije toekomst reëel.

Maar ook Monaco - kampioen in 2017 en dat jaar halve finalist in de Champions League - maakte indruk onder de Portugese coach Leonardo Jardim. Toch lijkt dat een uitzondering. In de Ligue lijkt Paris Saint-Germain er wel erg bovenuit te steken. Vorig seizoen was de voorsprong op nummer 2 Monaco dertien punten. Olympique Marseille – de nieuwe werkgever van Strootman – eindigde achter Olympique Lyon als vierde op liefst zestien punten van de kampioen.

De kans op prijzen

Niets wijst erop dat het dit seizoen anders gaat zijn. Na drie wedstrijden staat Paris Saint-Germain met de volle buit aan kop. Alleen Dijon won ook de eerste drie wedstrijden. Bij Paris Saint-Germain is Thomas Tuchel - de trainer die bij Borussia Dortmund werd ontslagen - begonnen aan zijn nieuwe klus. De Duitser heeft een absolute topselectie tot zijn beschikking, waarbij niets minder dan het kampioenschap past.

Strootman weet dat Olympique Marseille juist een stroeve start kent. De 41-voudig international van het Nederlands elftal won met AS Roma nooit een prijs. En dat zal in Marseille opnieuw moeilijk blijken. Met pas vier punten staat het team van Rudi Garcia op de negende plaats. Maar wat graag zal de ploeg zich dit seizoen wel willen plaatsen voor de Champions League. Het laatste kampioenschap pakte Olympique Marseille in 2010. Al bewees de ploeg vorig jaar in Europa dicht bij een prijs te kunnen komen. In de Europa League stokte de opmars pas in de finale. Toen bleek Atletico Madrid met 3-0 te sterk.

MBappé en Neymar

Bij Olympique Marseille komt Strootman op het middenveld te staan met Dimitri Payet. Een fijnbesnaarde speler, eerder nog schitterend in de Premier League, maar qua status komt hij niet in de buurt van de voorhoede in Parijs. Die is voor liefhebbers om van te watertanden met Neymar, Kylian Mbappé en Edinson Cavani. Bij Paris Saint-Germain staan met Dani Alves en Thiago Silva ook twee heel grote namen in de defensie, maar dat weerhield de club er niet van om nog eens fors te investeren. De 40-jarige Gianluigi Buffon is dit seizoen in Frankrijk te bewonderen, na zeventien seizoenen onder de lat bij Juventus. Verder springen Radamel Falcao en Mario Balotelli als aanvallers van respectievelijk Monaco en Nice in het oog.

Oude bekenden

Goed, weinig Nederlanders dus. Maar wie de eredivisie nauwlettend volgt, komt in de Ligue 1 een reeks (oude) bekenden tegen. Oud-AZ en Ajax-spits Kolbeinn Sigthórsson moet voor de doelpunten bij Nantes zorgen en Memphis speelt in Lyon samen met Bertrand Traoré, die eerder als Chelsea-huurling voor zowel Vitesse als Ajax uitkwam. Oud-PSV’er Ola Toivonen - destijds ploegmaat van Strootman - komt voor Toulouse uit. Nieuw in de Ligue 1 is Manu Garciá, de kleine Spanjaard die vorig jaar nog smaakmaker was bij NAC. Hij voegt zich bij Toivonen.