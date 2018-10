Suárez scoort altijd in eerste wedstrijd na geboorte van zijn drie kinderen

Op 5 augustus 2010, kort na het WK 2010 in Zuid-Afrika, werd Suárez voor het eerst vader. Zijn jeugdvriendin en ‘redder’ (zoals Suárez haar noemt in zijn biografie) Sofia Balbi trouwde in 2009 met de aanvaller van Ajax. Suárez mocht de eerste twee competitieduels van het seizoen 2010/2011 nog overslaan bij Ajax, maar op 21 augustus deed hij weer mee in de thuiswedstrijd tegen Roda JC. Suárez toonde voor de wedstrijd zijn dochter Delfina vol trots aan het publiek in de Arena en maakte de tweede goal in de 3-0 overwinning op Roda JC.