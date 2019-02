Sublieme Messi velt Sevilla met schitterende hattrick

Sevilla kwam in de 22ste minuut in eigen huis nog op voorsprong en mocht daar zowel Messi als Quincy Promes voor bedanken. De Argentijn verloor de bal aan de Oranje international, die vervolgens de aanval opzette. Voor Jesús Navas was het uiteindelijk een koud kunstje om de openingstreffer op het bord te zetten.



Lang kon Sevilla daar echter niet van genieten. Messi maakte zijn fout slechts vier minuten later alweer goed door op weergaloze wijze de bal met een volley in de bovenhoek te schieten.



Barcelona bleef echter slordig in balbezit en ook defensief stond het bij de Catalaanse ploeg alles behalve stabiel. Vlak voor rust mocht Sevilla dan ook weer op voorsprong komen door een treffer van Gabriel Mercado.