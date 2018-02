Subtoppers Atalanta en Fiorentina 'delen' de punten

Daar bleef het bij in Bergamo. Fiorentina moest de laatste minuten met tien man uitspelen, nadat Nikola Milenkovic met twee gele kaarten kort achter elkaar van het veld was gestuurd.

Atalanta verloor donderdagavond in Duitsland het eerste duel met Borussia Dortmund in de zestiende finales van de Europa League met 3-2, door een doelpunt in blessuretijd van Michy Batshuayi. Komende donderdag is de return in Bergamo.