Succescoach die Stade Rennes naar Champions League leidde stapt op

De 40-jarige Stéphan, wiens vader Guy assistent is van bondscoach Didier Deschamps bij de nationale ploeg, had sinds eind 2018 de leiding over het eerste elftal van Stade Rennes. Hij werkte daarvoor al jaren bij de club als jeugdtrainer en bij het tweede elftal. Onder zijn leiding overwinterde Stade Rennes in de Europa League en veroverde het in 2019 met de Coupe de France de eerste prijs in bijna 50 jaar, door Paris Saint-Germain in de finale via strafschoppen te verslaan.