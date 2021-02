Succesvol debuut voor Chong bij Club Brugge met goal en assist

Opnieuw is Real Madrid aankoop van 115 miljoen euro weken kwijt

19:50 Het houdt niet op voor Eden Hazard. De creatieve aanvaller, die in de zomer van 2019 voor 115 miljoen euro Chelsea inruilde voor Real Madrid, is opnieuw geblesseerd geraakt. Tijdens de training van de Koninklijke liep hij vandaag een spierblessure op. En dat is niet zijn eerste blessure sinds zijn komst.