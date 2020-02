Succesvolle rentree Cillessen met winst op Real Betis

Video Spelers Bayern en Hoffenheim zorgen voor unieke beelden met ‘staking’ op het veld

18:21 De Bundesliga-wedstrijd tussen TSG Hoffenheim en Bayern München is vandaag op krankzinnige wijze geëindigd. Spelers van beide clubs tikten in het laatste kwartier het balletje naar elkaar over, nadat de wedstrijd al tijdelijk was gestaakt na beledigende spandoeken richting Hoffenheim-eigenaar Dietmar Hopp.