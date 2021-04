Super League lijkt binnen 48 uur al in te storten: ‘Dit is het einde van het project’

Finale Copa del Rey Koeman geeft Barcelona weer hoop, al zal bij verloren bekerfina­le toch snel naar de trainer gewezen worden

17 april Een prijs. Al is het er maar één. Dat is al schaars voor een club als FC Barcelona, verwend met 34 prijzen tussen 2005 en 2019, maar altijd nog meer dan vorig seizoen, dat blanco en in mineur eindigde. De Copa del Rey is geen Spaans kampioenschap of een Champions League, maar een broodnodige prijs voor Barça. En die zal gevierd worden als een eerste barbezoek na een lange coronalockdown.