Supersub Luuk de Jong flikt het bijna weer voor Barcelona met spectaculaire omhaal

De Jong heeft de harten van de voetballiefhebbers in Barcelona veroverd. Toen Xavi zijn supersub vijf minuten voor tijd liet invallen, ging er een golf van opwinding door Camp Nou. De Jong deed als stormram vervolgens wat er van hem werd verwacht, maakte oorlog in de zestien en had met een schitterende omhaal in de laatste minuut bijna de gelijkmaker op zijn schoen. Hangend in de lucht - het begint zijn handelsmerk te worden - raakte De Jong de bal vol, maar zijn schot verdween net naast het doel.