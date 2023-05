Supporters AZ bestormen na verlies West Ham-vak vol familie en vrienden: ‘Je moet je emoties de baas zijn’

Geen aanhoudingenDirect na de halve finale tussen AZ en West Ham United ( 0-1 ) ging het goed mis in het AFAS Stadion in Alkmaar toen AZ-supporters door een hek braken en familie van de spelers van West Ham United aanvielen die de overwinning vierden. Daar ontstond vervolgens een grote vechtpartij, waarbij ook de spelers van West Ham zich nadrukkelijk bemoeiden. Er zijn volgens de politie geen aanhoudingen verricht.

De politiewoordvoerder zegt vrijdagochtend dat de politie niet in het stadion aanwezig was en dat de beveiligingsorganisatie van AZ als eerste aan zet was. Na een oproep waren agenten volgens de zegsvrouw echter snel ter plaatse. ,,Onze inzet was vooral gericht op het herstellen van de openbare orde en veiligheid in het stadion.”

De politie gaat beelden bekijken om te zien of er strafbare feiten hebben plaatsgevonden. Als dat zo is, wordt gekeken of er personen kunnen worden geïdentificeerd en als dat allemaal blijkt, zou de politie kunnen overgaan tot aanhouding, zegt ze.

Ook buiten het stadion waren er incidenten, waaronder rond het station, geeft de woordvoerder verder aan. Ook daar was de politie-inzet volgens haar vooral gericht op het herstellen van de openbare orde. De groep waar het om draaide, ging uiteen en vertrok, vertelt ze verder.

Ook in dit geval worden beelden bekeken om te zien of er strafbare feiten hebben plaatsgevonden en zo ja, of er verdachten kunnen worden geïdentificeerd en vervolgens mogelijk kunnen worden aangehouden. ,,Maar dat is nu nog niet aan de orde”, zegt ze. ,,We betreuren wat er is gebeurd. Dit hoort niet thuis in het voetbal.” Samen met de gemeente, het Openbaar Ministerie en AZ gaat volgens haar een evaluatie plaatsvinden.

Spelers West Ham schieten te hulp

De fans zaten achter het doel van AZ en braken door een hek. Daarna renden ze naar de Britse fans die juichten omdat hun club de finale had gehaald. Er werden flink wat klappen uitgedeeld. Enkele spelers van West Ham, onder wie aanvoerder Declan Rice, sprongen over de boarding om hun supporters te helpen.

Politie en stewards waren vrij snel ter plaatse om verdere confrontatie te voorkomen. Na een kleine tien minuten keerde de rust in het stadion terug. Andere supporters van AZ lieten met gefluit hun onvrede horen over het wangedrag van een deel van hun aanhang.

Vorige week verloor AZ de uitwedstrijd in Londen met 2-1. Familieleden van spelers en van leden van de technische staf van AZ werden toen in de eerste helft belaagd toen ze juichten om een doelpunt voor hun club.

Excuses van Robert Eenhoorn: ‘Ook mij te machtig’

AZ-directeur Robert Eenhoorn was van dichtbij getuige van de rellen. Hij probeerde de boel nog te sussen, maar er was ook voor de algemeen directeur van de Alkmaarders geen beginnen aan. ,,Ik sprong er nog tussen, maar dit was mij ook te machtig. Dat realiseerde ik me meteen toen ik al die mensen zag”, zei hij tegen ESPN.

Ook spelers van West Ham mengden zich in de vechtpartij. ,,Ik zou precies hetzelfde hebben gedaan”, zei Eenhoorn. ,,Mijn excuses ook naar West Ham dat dit gebeurd is. Vorige week hebben wij hetzelfde meegemaakt in Londen, maar toen konden we een confrontatie gelukkig nog net voorkomen.”

Op filmpjes is te zien dat West Ham United-spelers als Saïd Benrahma, Lucas Paquetá, Aaron Cresswell en Michail Antonio de confrontatie met het groepje supporters van AZ niet uit de weg gingen om hun familieleden en vrienden op de hoofdtribune te beschermen.

AZ-trainer Pascal Jansen: ‘Ik voel schaamte’

AZ-trainer Pascal Jansen zei zich te schamen voor de rellen die uitbraken. ,,Ik had het in eerste instantie niet in de gaten”, zei Jansen. ,,Daarna keek ik schuin omhoog naar achteren en zag ik dat er flink wat klappen werden uitgedeeld. Ik heb toen mijn blik direct gericht op mijn spelers en stafleden en ze geprobeerd weg te houden.”

Het was niet voor het eerst dit seizoen dat het mis ging in een Nederlands stadion. ,,Het is vervelend, het hoort niet thuis in ons stadion. Het liefst in geen enkel stadion. Ik voel schaamte. Mensen zullen angstige momenten hebben beleefd. Je moet je emoties nog steeds de baas zijn, ook op een avond met een nederlaag.”

West Ham-coach David Moyes: ‘Ik kan dit niet uitleggen’

David Moyes kon niet uitleggen wat er precies gebeurde, maar snapte ook niet wáárom het gebeurde. Zijn spelers mengden zich ook in de gevechten. ,,Het was in het familievak. Dat is denk ik de reden van hun reactie geweest. Ik wil op geen enkele manier de avond verpesten, want de West Ham-fans waren niet op zoek naar problemen. Ik kan dit niet uitleggen.”

De Schotse trainer van West Ham had ook familie en vrienden in het aangevallen vak zitten. De beveiliging wilde hem naar binnen begeleiden, maar Moyes bleef op het veld. ,,Ik moest ervoor zorgen dat mijn spelers er niet bij betrokken raakten.”

BT-analyticus Robin van Persie: ‘Dit is een schande’

Robin van Persie was analyticus bij BT Sport. De voormalig international van Oranje en topaanvaller schaarde zich achter de West Ham-supporters. ,,Zij hebben het recht om blij te zijn en om de goal en overwinning te vieren. Dit had nooit mogen gebeuren. Het is een grote schande.”

Zijn collega Joe Cole trok ook fel van leer. ,,Dit is absurd. Belachelijk dat volwassen kerels die een vak met familie en vrienden gaan aanvallen. Ik snap de reacties van de spelers wel.” Voor de voormalig Engels international telt maar één ding. ,,Zoek uit wie dit deed en verban ze voor het leven.”

AZ-captain Jordy Clasie: ‘Doodzonde’

AZ-aanvoerder Jordy Clasie baalde vooral van de sportieve teleurstelling na het mislopen van de Conference League-finale. Na afloop ging het mis bij supporters op de tribunes, maar Clasie zei daar weinig van mee te hebben gekregen. ,,Ik was er vrij laat. Ik baal er wel van, maar ik zit nu meer met de wedstrijd in mijn hoofd”, zei de middenvelder bij Veronica.

Clasie was ondanks de uitschakeling trots op zijn ploeg, maar baalde van de gemiste kansen. ,,Doodzonde. We misten net dat stapje meer. We hadden iets meer scherpte nodig om de kansen te benutten. Doodzonde dat je hier wordt uitgeschakeld.”

