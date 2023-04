Supporters van FC Basel niet welkom in Nice bij return in Conference League

Twee dagen voor de return in de Conference League tegen OGC Nice hebben de supporters van FC Basel te horen gekregen dat ze niet welkom zijn in de Franse stad. De autoriteiten vaardigden dinsdag volgens Franse media een verbod uit. Fans van de Zwitserse voetbalclub mogen zich tussen woensdagochtend 10.00 uur en vrijdagavond 20.00 uur niet in en om Nice vertonen.

Burgemeester Christian Estrosi van Nice riep de Zwitserse fans vorige week al op om thuis te blijven, met het oog op de veiligheid in zijn stad. Vorig jaar ontstonden rellen in Marseille toen FC Basel het daar tegen Olympique Marseille opnam in de Conference League.

Fans van Nice misdroegen zich eerder dit seizoen bij de thuiswedstrijd tegen 1. FC Köln. Voor de aftrap braken in en om het stadion vechtpartijen uit tussen beide supportersgroepen. Het duel begon daardoor een uur later dan gepland.

In eerste instantie hadden de autoriteiten in Nice bepaald dat de supporters van FC Basel alleen welkom waren als ze per bus zouden komen. Nu mogen ze de stad en dus ook het stadion helemaal niet in. Het eerste duel in Zwitserland eindigde vorige week in 2-2. De Nederlandse scheidsrechter Serdar Gözübüyük heeft donderdag de leiding over de return.

Feyenoord

Eerder besloten Italiaanse autoriteiten al dat aanhangers van Feyenoord donderdag niet welkom zijn in het Stadio Olimpico voor de return tegen AS Roma in de kwartfinales van de Europa League. Feyenoord verkocht om die reden ook geen kaarten aan Italiaanse fans voor het eerste duel afgelopen week in De Kuip (1-0).

,,Na de recente beslissing van Italiaanse autoriteiten om Feyenoord-fans te verbieden naar Rome te komen, hebben Franse autoriteiten zojuist supporters van FC Basel een verbod opgelegd, twee dagen voor hun wedstrijd in Nice. Dit is een verschrikkelijke week voor het recht en de vrijheid van voetbalfans om door Europa te reizen”, schrijft de overkoepelende Europese supportersvereniging op Twitter.