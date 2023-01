Sven Botman met Newcastle United naar Wembley voor League Cup-finale

Met videoNewcastle United staat niet alleen derde in de Premier League, maar zal op zondag 26 februari ook voor het eerst in 23 jaar weer op Wembley gaan spelen. De club van verdediger Sven Botman plaatste zich vanavond voor de finale van de League Cup, waarin Manchester United zeer waarschijnlijk de tegenstander wordt.

Newcastle United rekende in de halve finales van de Carabao Cup, zoals de League Cup officieel heet, af met Premier League-hekkensluiter Southampton. Vorige week werd de heenwedstrijd in het zuiden van Engeland al met 0-1 gewonnen door een goal van de Braziliaanse aanvaller Joelinton in de 73ste minuut.



Vanavond stond het na 21 minuten al 2-0 op een kolkend St. James’ Park door twee goals van middenvelder Sean Longstaff. Schots international Che Adams maakte in de 29ste minuut de 2-1 namens Southampton, maar daar bleef het bij. De Braziliaanse middenvelder Bruno Guimarães kreeg in de 82ste minuut nog rood na een harde overtreding, maar Newcastle United hield ook met tien man stand. De publiekslieveling van Newcastle zal wel de finale moeten missen.

Sven Botman.

In de finale op zondag 26 februari staat Newcastle United vrijwel zeker tegenover Manchester United. De ploeg van Erik ten Hag won vorige week de heenwedstrijd bij Nottingham Forest al met 0-3, mede door een goal van Wout Weghorst. De return is woensdagavond op Old Trafford. In de Premier League staan Newcastle United en Manchester United allebei op 39 punten na twintig wedstrijden, maar het team van Eddie Howe heeft een aanzienlijk beter doelsaldo: +22 om +7.

Newcastle United stond op 9 april 2000 voor het laatst op Wembley, toen nog de oude versie van het stadion in Londen. In de halve finale van de FA Cup was Chelsea toen met 2-1 te sterk door twee goals van Gustavo Poyet. Newcastle United won zes keer de FA Cup, maar de laatste keer dateert al van 1955. In 1998 en 1999 verloren The Magpies de finale van het Engelse bekertoernooi nog. De League Cup werd nog nooit gewonnen, al werd in 1976 wel de finale bereikt.

