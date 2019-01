Swinkels stoot met KV Mechelen door naar finale Beker van België

Die kleine overwinning volstond na het doelpuntloze gelijkspel van vorige week in eigen stadion. Anders dan in Nederland bestaat de halve finale van de Belgische beker uit een heen- en terugduel.

De return in Vorst leverde net als de eerste pot weinig spektakel op, maar wel een finaleplaats voor KV Mechelen. Dankzij doelpunten van routinier Igor de Camargo en Clement Tainmont won de runner-up van de Belgische tweede klasse met 1-2 van Union St. Gilloise, dat in de blessuretijd nog wat terugdeed via Roman Ferber. Swinkels, geboren in Moergestel en tegenwoordig woonachtig in Goirle, maakte bij KV Mechelen de negentig minuten vol. Ook landgenoten Lucas Bijker en Michael Verrips kwamen in actie.