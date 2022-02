Tagliafico teleurgesteld in Ajax: ‘FC Barcelona was een droomkans en ze hebben me niet geholpen’

,,Ik ben al vier jaar bij de club en ik heb altijd alles gegeven. Ik stond er altijd. Ook buiten het veld koos ik altijd voor het clubbelang. Nu ik deze kans kreeg en ze me niet laten gaan, merk ik dat ze me teleurstellen", zegt Tagliafico tegen AS.

,,Ik begrijp dat we in januari zaten en dat de situatie niet gemakkelijk was, maar uiteindelijk schaadt deze situatie ons allebei. Ze begrepen me en ze hebben hun redenen, maar het is jammer. Ik vind dat je dit soort kansen niet moet laten lopen. Dit was een droomkans en ze hebben me niet geholpen. Het was ook niet vanaf het begin duidelijk dat ze me niet zouden laten gaan. Het stelt me teleur, omdat ik het gevoel heb dat het mijn professionaliteit schaadt. Ik train altijd goed, veroorzaak nooit een probleem, vertoon altijd goed gedrag.”

Marc Overmars gaf onlangs op de website van Ajax uitleg over de situatie van Tagliafico: ,,Nico behouden was best lastig. Ik gun hem alles, maar we moeten ook zorgen dat we niet in onze eigen voet schieten. We kwamen niet tot een goede oplossing. Natuurlijk is dat voor hem zonde, want FC Barcelona heeft nog steeds een fantastische naam. Het is zuur voor hem dat hij bij ons minder speelt, maar een transfer ging nu niet", aldus Overmars, die vond dat de selectie van Ajax te smal zou worden met een vertrek van de Argentijn.

Reserve

Toch had Tagliafico Ajax graag willen verlaten, zeker omdat hij momenteel reserve is bij de ploeg van coach Erik ten Hag. ,,Op een gegeven moment is er een tijd dat je alles hebt gezien. Je kent de club, je teamgenoten, de coach en je weet hoe de toekomst zal lopen. Ik zag geen toekomst voor mezelf bij Ajax, omdat er niet veel veranderd is bij de club. Ik had graag bij FC Barcelona willen vechten voor mijn plek, want bij Ajax heeft de coach zijn voorkeuren. Ik weet hoe het hier zal gaan. Ik zie dat niet snel veranderen en daarom leek het me een ideale tijd om te vertrekken, maar de club liet me niet gaan. Maar nu is de transfermarkt gesloten en zal ik doen wat ik altijd doe.”

Hoe Tagliafico het restant van het seizoen voor zich ziet? ,,Ik ben erg rustig, want het niet dat ik niet speel omdat mijn prestatie minder waren. Elke keer als ik speel merk ik dat ik kan presteren. Ik heb veel energie en hoewel ik niet speel, blijf ik goed op niveau. Dat is het belangrijkst.”

