Telefónica wil minder betalen voor Spaans voetbal, nieuwe tv-deal Premier League

Grote zege op Gladbach Titelpro­lon­ga­tie én afwijzen Super League maken van Bayern grote winnaar

8 mei Bayern München dat kampioen van Duitsland wordt, het lijkt inmiddels een vaste invuloefening. Na het verlies van concurrent RB Leipzig bij Borussia Dortmund (3-2) is ‘der Rekordmeister’ twee speelrondes voor het eind al niet meer te achterhalen, waarmee het de alleenheerschappij in eigen land nog maar eens extra onderstreept. Later op de avond maakte de kersverse kampioen uit Beieren gehakt van Borussia Mönchengladbach (6-0). Topscorer Robert Lewandowski scoorde drie keer.