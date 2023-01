Teun Koopmeiners helpt Atalanta met heerlijke knal aan drie punten in Bologna

Atalanta staat nu zesde in de Serie A met 31 punten na zeventien speelrondes, net als nummer vijf Lazio en nummer zeven AS Roma. Inter staat daar drie punten boven, AC Milan en Juventus hebben zes punten meer en koploper Napoli al dertien punten.



Bologna, dat twaalfde blijft in de Serie A, kwam in de zesde minuut nog wel op voorsprong in het Stadio Renato Dall’Ara. Riccardo Orsolini maakte de goal, nadat voor de wedstrijd nog was stilgestaan bij het overlijden van oud-trainer Sinisa Mihajlovic en voormalig spits Gianluca Vialli.

Twee minuten na rust trok Koopmeiners de stand gelijk. Via Rafael Toloi en Jérémie Boga kwam de bal bij de 24-jarige linkspoot uit Castricum, die vanaf zo'n 25 meter de bal hard in de hoek schoot. Het was zijn vijfde goal van het seizoen, nadat hij in zijn debuutseizoen tot vier goals in dertig competitieduels kwam. Zijn laatste goal dateerde van 1 september, toen hij na zijn hattrick tegen Torino even aan kop ging van de topscorerslijst van de Serie A nadat hij drie dagen daarvoor al de winnende goal had gemaakt tegen Hellas Verona.

Met een fraaie spitsengoal zorgde de Deense spits Rasmus Højlund (19) vanavond in de 58ste minuut voor de winnende goal voor Atalanta, waar Hans Hateboer in de rust werd gewisseld. Marten de Roon en Teun Koopmeiners speelden wel de hele wedstrijd. Bij Bologna viel Jerdy Schouten in de 69ste minuut nog in voor de Chileense pitbull Gary Medel.

Volledig scherm Teun Koopmeiners na zijn fraaie gelijkmaker kort na rust. © ANP / EPA

Volledig scherm Marten de Roon in duel met Nicola Sansone. © ANP / EPA

