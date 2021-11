Teun Koopmeiners maakt indruk in Italië: ‘Hij is een toekomstig Atalanta-leider’

Teun Koopmeiners krijgt bij Atalanta Bergamo steeds vaker een basisplek van coach Gian Piero Gasperini. Het is nog wachten op de eerste goal van Nederlander in Italiaanse dienst, maar langzaam maar zeker maakt Italië kennis met de kwaliteiten van de 23-jarige middenvelder.

Met een prijskaartje van twaalf miljoen euro trok Koopmeiners de afgelopen transferperiode van Alkmaar naar Bergamo. Als uitblinker bij AZ diende hij zich vervolgens in Bergamo te schikken in zijn rol als reserve. In de eerste vijf Serie A-wedstrijden moest Koopmeiners genoegen nemen met één basisplek. Maar vanaf de uitwedstrijd tegen Empoli op 17 oktober heeft de tweevoudig Oranje-international de situatie om weten te keren. Sindsdien verscheen hij in drie van de vier Serie A-duels aan de aftrap en ook in de uitwedstrijd tegen Manchester United stond hij tachtig minuten binnen de lijnen. Nota bene op Old Trafford leverde hij zijn eerste assist af.

Lees ook Ole Gunnar Solskjaer geniet van kritiek en heeft boodschap voor mokkende reserves

,,Hij is een jonge speler, maar met een geweldige persoonlijkheid. Hij is in zijn eerste weken al enorm gegroeid", zo sprak Gasperini in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Manchester United over Koopmeiners, die zich ook bij standaardsituatie steeds nadrukkelijk mag melden. De coach van Atalanta Bergamo verwacht nog veel van de Nederlander in de toekomst: ,,Hij is voorbestemd om samen met de andere aanvoerders van dit team een toekomstige Atalanta-leider te worden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De woorden van Gasperini komen na het weekend waarin Koopmeiners ook tegen Lazio al lof oogstte in Italiaanse media: ,,Teun Koopmeiners verovert Atalanta met solide optredens en verslaat ook de scepsis van Gasperini. Pas op voor zijn afstandsschot: dat kan voor Atalanta dé oplossing gaan bieden voor de dichte defensies", schreef La Gazzetta dello Sport.

Met de scepsis van Gasperini doelde de Italiaanse sportkrant op de woorden die Gasperini een aantal weken geleden nog sprak: ,,Koopmeiners, De Roon en Freuler samen laten spelen is lastig met mijn visie op voetbal, maar alles kan. Teun als aanvallende middenvelder? Ik zie eerder Pasalic in die rol, maar Teun heeft de kwaliteit.”

Manchester United

Gasperini ziet volop kansen in de Champions League-wedstrijd tegen Manchester United. De coach baseert dat vooral op de wisselvalligheid van de Engelse topclub. ,,Manchester lijkt een team in opbouw te zijn dat nog een en ander kan verbeteren. Ze gaan misschien van een nederlaag naar een indrukwekkende overwinning, maar ze hebben een aanzienlijk potentieel”, aldus Gasperini, die een heel andere ontmoeting verwacht dan twee weken geleden toen Atalanta met 0-2 voor stond, maar uiteindelijk met 3-2 verloor.



Atalanta ontmoette de voorbije seizoenen Manchester City en Liverpool in de Champions League. Die clubs waren duidelijk te sterk. Gasperini: ,,We stonden tegenover City en Liverpool toen ze in een goede periode zaten. Dat waren gevestigde teams die al een tijdje goed georganiseerd waren en al langere tijd hun speelstijl hanteerden.”

De laatste duels staat Koopmeiners samen met Freuler opgesteld als controlerende middenvelder, terwijl De Roon een linie terug is geschoven. Het is echter de vraag of dat ook tegen Manchester United zo blijft. Verdediger Merih Demiral keerde afgelopen weekend namelijk terug van een blessure en nam de plek van de geschorste José Luis Palomino in. De vraag is nu wat Gasperini gaat doen nu zowel Demiral als Palomino weer beschikbaar is. Gaat De Roon weer terug naar het middenveld ten koste van Koopmeiners of blijft de voormalig AZ-middenvelder staan?

Manchester United staat met zes punten bovenaan in Groep F van de Champions League. Atalanta Bergamo en Villarreal volgen met vier punten. Young Boys staat laatste met drie punten, nota bene door een zege op Manchester United.