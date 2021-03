The Dest en The Best: ‘Nieuwe Dani Alves’, Koeman én Frenkie de Jong overladen met complimenten

Lionel Messi speelde zijn 768ste wedstrijd voor Barcelona en passeerde daarmee Xavi als speler met de meeste wedstrijden voor Barcelona. Met twee goals was de Argentijnse sterspeler een van de twee blikvangers tegen Real Sociedad. Die andere was namelijk Dest. Het inspireerde Mundo Deportivo tot de kop ‘The Dest en The Best'. De voormalig Ajacied maakte zijn eerste twee goals voor Barcelona in La Liga en speelde volgens Marca een wedstrijd waar Dani Alves trots op zou zijn geweest. Dest was volgens AS briljant terwijl Sport spreekt van ‘de nieuwe Alves’. Een compliment waar de international van de Verenigde Staten dolgelukkig mee zal zijn. Al vaker liet hij blijken dat Alves zijn grote voorbeeld was.

,,Ongelooflijk", zo stelde Dest zelf na afloop. ,,We hebben met 1-6 gewonnen! Zo moeten we doorgaan. Ik ben enorm blij met mijn eerste twee doelpunten", aldus de vleugelverdediger. De fraaie prestatie van Dest én die van Messi staan volgens de media symbool voor de fraaie mix van jonkies en sterspelers in de formatie waar Koeman zo hard aan gewerkt heeft. ,,Koeman heeft zijn formatie gevonden en Barcelona was zéér overtuigend", stelt Marca. Volgens Mundo Deportivo deed de prestatie van Koeman en consorten zelfs denken aan de glorietijden waarin Messi samen met onder anderen Andrés Iniesta en Xavi prijs na prijs won.

Bekijk hieronder de samenvatting. Tekst gaat verder onder de samenvatting.

,,Koeman weet precies wat hij doet en zijn formatie met drie verdedigers en Alba en Dest als wingbacks brengt het beste in Dest naar boven", aldus AS. ,,Terwijl andere ploegen elke week meer beginnen te lijden, is Barcelona in een fase gekomen waarin tegenstanders worden verpletterd en de mensen via de televisie kunnen genieten. Een machtsvertoon om rekening mee te houden. Een geweldige boodschap aan de concurrentie. Dit is niet alleen een reeks van achttien wedstrijden ongeslagen. Dit is een geweldige manier van spelen met veel plezier waarbij de tegenstander dol wordt gespeeld.”



Alle lovende woorden werden bij Sport ook nog gevangen in een fraai cijfer voor zowel Dest als ook De Jong. Beide voormalig spelers van Ajax werden beloond met een negen. ,,Frenkie was de grote drijvende kracht, die ervoor zorgde dat Barcelona onder de druk van Real Sociedad uit kwam. Hij liet weer een uitstekend niveau zien, een geweldige wedstrijd van de Nederlander.”

Volledig scherm Aleksander Isak en Frenkie de Jong. © EPA