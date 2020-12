Thomas Kok (ex-Willem II) ondanks portie pech in zijn sas in Noorwegen: ‘Quarantaine viel achteraf goed uit’

Thomas Kok is een positief ingesteld mens, en dat is maar goed ook, want het zit hem in zijn eerste maanden bij FK Jerv niet mee. De Tilburger meldde zich op 13 september in Grimstad, nadat hij in Nederland en Noorwegen tot twee keer toe negatief testte op corona. Hij kreeg nog een derde test, maar de uitslag liet op zich wachten. En dus trainde Kok al mee met de groep. Die derde test bleek - verdomd - positief. ,,In Nederland zouden ze alleen mij uit de groep halen, hier moet het hele team in quarantaine. Dat was een mindere binnenkomer, ja”, zegt Kok.