Thuram: Wereldtitels Frankrijk zeer nuttig in strijd tegen racisme

Het succes van de Franse nationale ploeg is erg nuttig geweest in de strijd tegen racisme. Als Frankrijk wint zien mensen hoe divers het team is", aldus de recordinternational in een interview met persbureau Reuters. ,,Door voetbal zien veel mensen dat enkele van de beste spelers ter wereld begonnen zijn als arme kinderen, in de meeste gevallen van allochtone ouders. Overwinningen van Frankrijk zijn zeer belangrijk voor het imago van het land en het imago van allochtonen."



Hoewel de strijd tegen racisme nog niet voorbij is, draagt de wereldtitel met een divers team volgens Thuram bij aan een makkelijkere dialoog over rassenrelaties in Frankrijk.